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Сегодня, 12:55

Valve изменила наказание за читы в Counter-Strike 2 — мошенникам придется не сладко

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Valve обновила свою анти-читерскую политику в Counter-Strike 2.

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Теперь наказание получит не только сам нарушитель, но и его друзья, с которыми он состоял в лобби — читер получит перманентный бан, а его союзники потеряют рейтинг профиля и рейтинг Counter-Strike.

Угроза наказания — не единственный новый способ, с помощью которого Valve планирует бороться с мошенниками в CS2. Еще одним решением станет запрет на премьер-матчи между игроками с сильно разнящимся рейтингом.

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