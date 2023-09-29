Valve изменила наказание за читы в Counter-Strike 2 — мошенникам придется не сладко

Valve обновила свою анти-читерскую политику в Counter-Strike 2.

Теперь наказание получит не только сам нарушитель, но и его друзья, с которыми он состоял в лобби — читер получит перманентный бан, а его союзники потеряют рейтинг профиля и рейтинг Counter-Strike.

Угроза наказания — не единственный новый способ, с помощью которого Valve планирует бороться с мошенниками в CS2. Еще одним решением станет запрет на премьер-матчи между игроками с сильно разнящимся рейтингом.