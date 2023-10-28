Валуев — о Team Spirit: «Всегда радуюсь успехам наших команд»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход российской команды Team Spirit в финал верхней сетки плей-офф The International 2023 по Dota 2.

«Всегда радуюсь успехам наших команд. Победы уже давно популяризируют компьютерный спорт в России», — сказал Валуев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

TI 12 по Dota 2 проходит с 12 по 30 октября в Сиэтле (США). Призовой фонд турнира в настоящий момент составляет чуть более 3,1 миллионов долларов.