V1olent может покинуть Sigma.YNT и перейти в Nemiga

Nemiga Gaming продолжает выбирать игрока на позицию керри, сообщает Metaratings.ru.

Ранее команду покинул Илья Kiritych Ульянов. По информации источника, он станет новым игроком Virtus.pro.

Одним из кандидатов на позицию керри в Nemiga Gaming является Александр V1olent Парк. Игрок уже был приглашен на тесты в организацию, но окончательное решение по его кандидатуре на данный момент не принято.

Также есть вероятность прихода в белорусскую команду бывшего керри VP Александра krylat Крылатова в качестве обмена игроками между организациями.