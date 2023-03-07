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Сегодня, 14:12

V1olent может покинуть Sigma.YNT и перейти в Nemiga

Алина Савинова
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Nemiga Gaming продолжает выбирать игрока на позицию керри, сообщает Metaratings.ru.

Ранее команду покинул Илья Kiritych Ульянов. По информации источника, он станет новым игроком Virtus.pro.

Одним из кандидатов на позицию керри в Nemiga Gaming является Александр V1olent Парк. Игрок уже был приглашен на тесты в организацию, но окончательное решение по его кандидатуре на данный момент не принято.

Также есть вероятность прихода в белорусскую команду бывшего керри VP Александра krylat Крылатова в качестве обмена игроками между организациями.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/v1olent-mozhet-pokinut-sigma-ynt-radi-nemiga-233513/
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