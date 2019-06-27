В Зал славы киберспорта попал легендарный игрок в Warсraft III

Корейского игрока в Warcraft III Чан "Moon" Джэ Хо включили в Зал славы киберспорта от ESL.

Представители организации отметили, что его мастерство игры за Ночных эльфов произвело революцию в соревновательных матчах. Благодаря уникальной стратегии он заработал прозвище "пятая раса".

Карьера "Moon" началась в 2003 году, сразу после выхода The Frozen Throne. После нескольких побед на международных соревнованиях он стал самым богатым игроком в Warcraft III по призовым.

В 2010-2012 годах игрок также параллельно соревновался в StarCraft II. ESL учредила Зал славы киберспорта в 2016 году