17:22 | Киберспорт

В Зал славы киберспорта попал легендарный игрок в Warсraft III

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Корейского игрока в Warcraft III Чан "Moon" Джэ Хо включили в Зал славы киберспорта от ESL. 

Представители организации отметили, что его мастерство игры за Ночных эльфов произвело революцию в соревновательных матчах. Благодаря уникальной стратегии он заработал прозвище "пятая раса".

Карьера "Moon" началась в 2003 году, сразу после выхода The Frozen Throne. После нескольких побед на международных соревнованиях он стал самым богатым игроком в Warcraft III по призовым.

В 2010-2012 годах игрок также параллельно соревновался в StarCraft II. ESL учредила Зал славы киберспорта в 2016 году

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/warcraft-iii/news/v-zal-slavy-kibersporta-popal-legendarnyi-igrok-v-warsraft-iii

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