В Японии выйдет игра о бейсболе, лицензированная к Олимпиаде-2020

Японская компания Konami объявила о выпуске игры eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020. Новый проект про бейсбол выйдет 9 июля на платформах PlayStation 4 и Switch. Сообщается, что эта игра будет официально лицензирована Олимпийскими играми-2020?.

Напомним, официально бейсбол был включен в программу Олимпиад начиная с 1992 года. В июле 2005 года бейсбол был лишен статуса олимпийского вида спорта, но в 2016 году был возвращен в список олимпийских дисциплин.