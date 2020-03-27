Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт

В Японии выйдет игра о бейсболе, лицензированная к Олимпиаде-2020

07:53
Обложка новой игры про виртуальный бейсбол. Фото Konami
Обложка новой игры про виртуальный бейсбол. Фото Konami

Японская компания Konami объявила о выпуске игры eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020. Новый проект про бейсбол выйдет 9 июля на платформах PlayStation 4 и Switch. Сообщается, что эта игра будет официально лицензирована Олимпийскими играми-2020?.

Напомним, официально бейсбол был включен в программу Олимпиад начиная с 1992 года. В июле 2005 года бейсбол был лишен статуса олимпийского вида спорта, но в 2016 году был возвращен в список олимпийских дисциплин.

Киберспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир