В World of Warhsips появятся командиры из «Героев меча и магии 3»

«Герои меча и магии 3» — далеко не новая игра, но многие до сих пор вспоминают ее с теплотой. Вероятно, именно поэтому в World of Warships случилась самая неожиданная коллаборация года — скоро туда добавят командиров из «Героев».

Одним из этих командиров станет Катерина Железный Кулак, прибывшая на морской театр боевых действий прямиком из Эрафии.

А на новой карте появятся спрятанные области и особенные элементы, которые можно будет разблокировать за кристаллы.

Судя по промо-видео, вернутся даже гексы! Впрочем, они могут быть просто элементом графики трейлера.