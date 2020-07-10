В World of Tanks добавили временный режим «Схватка: вне времени»

В честь празднования десятой годовщины World of Tanks разработчики добавили в игру временный режим семь на семь. Он будет доступен до 01.00 мск 13 июля.

В режиме «Схватка: вне времени» можно сражаться только на танках X уровня. Если у игрока отсутствует соответствующая техника, он может взять в аренду «Объект 140» или WZ-111 model 5A. За игру в этом режиме пользователи будут получать различные награды, а за первую победу в день — двойной опыт.

Разработчики также добавили игрокам возможность получить косметические предметы из прошлых событий, включая «Танковый футбол», «Стальной охотник» и «Хеллоуин».

В следующем месяце начнется последний этап празднования годовщины — в игру добавят большое количество активностей, призов и подарков. Старт финальной стадии запланирован на 12 августа.