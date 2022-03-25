В Великобритании задержали школьника по подозрению во взломе Microsoft

Bloomberg сообщает, что руководителем атак на NVIDIA, Samsung, Ubisoft и Microsoft является 16-летний школьник из Оксфорда, который живет с мамой. Эксперты по кибербезопасности считают, что он координирует действия группировки LAPSU$.

Это стало известно из-за того, что хакеры плохо замели следы. Данные о них попали специалистам по кибербезопасности, которые занимаются делом, и к хакерам из другой группировки, которые уже опубликовали данные об участниках LAPSU$ в сети.

В Великобритании задержали семь человек в возрасте от 16 лет до 21 года. Впоследствии их отпустили. Выдвинули ли им обвинения, не сообщается. Расследование деятельности хакерской группировки продолжается.

По информации Bloomberg, в LAPSU$ входит как минимум еще один подросток из Бразилии.