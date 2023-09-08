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Сегодня, 12:51

В UFC 5 можно будет поиграть за Федора Емельяненко

Владислав Шалганов
Корреспондент
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UFC 5.
Фото Electronic Arts

В Electronic Arts подтвердили наличие Федора Емельяненко среди бойцов в UFC 5.

Возможность поиграть за российского бойца будет только у обладателей Deluxe-издания файтинга. Появление в игре прокомментировал и сам Емельяненко.

«Готов соревноваться», — написал боец.

Помимо него в Deluxe-издании игроки получат известных боксеров Майка Тайсона и Мухаммеда Али.

UFC 5.
Фото Electronic Arts

Релиз игры запланирован на 27 октября для PlayStation 5 и Xbox Series.

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