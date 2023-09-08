В UFC 5 можно будет поиграть за Федора Емельяненко
В Electronic Arts подтвердили наличие Федора Емельяненко среди бойцов в UFC 5.
Возможность поиграть за российского бойца будет только у обладателей Deluxe-издания файтинга. Появление в игре прокомментировал и сам Емельяненко.
«Готов соревноваться», — написал боец.
Помимо него в Deluxe-издании игроки получат известных боксеров Майка Тайсона и Мухаммеда Али.
UFC 5.
Фото Electronic Arts
Релиз игры запланирован на 27 октября для PlayStation 5 и Xbox Series.
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