В трейлере GTA 6 много отсылок к реальным событиям и мемам — что удалось найти

Пользователи весь день ищут отсылки в трейлере GTA 6 и нашли много интересного.

Оказалось, что женщина с двумя молотками, полностью татуированный мужчина в суде, тверк на машине и случай с аллигаторами в магазине — реально происходившие во Флориде события, разлетевшиеся на мемы.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.