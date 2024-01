В The Last of Us 2 появится отсылка на Mortal Kombat и другие культовые игры

В режим No Return для ремастера The Last of Us Part 2 добавят различные пасхалки к культовым играм.

The Last Of Us Part 2. Фото Naughty Dog

Так, на футболках персонажей можно будет заметить логотипы Mortal Kombat, Killzone, Mad Max, Hotline Miami, Siren, Syphon Filter, Twisted Metal и Jak & Dexter. Многие из игр — ранние эксклюзивы PlayStation, о которых сейчас, к сожалению, ничего не слышно. Качество скриншотов, к сожалению, оставляет желать лучшего — снимки в лучшем разрешении появятся после релиза игры.

The Last Of Us Part 2. Фото Naughty Dog

Релиз ремастера The Last of Us Part 2 для PlayStation 5 состоится 18 января.