В сюжетных модах для Cyberpunk 2077 появился любимый игроками персонаж

Дополнение Fantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже скоро, но фанаты не собираются дожидаться этого сложа руки.

Для игры вышло уже довольно много модов, добавляющих сюжетные квесты. И некоторые из них — например, Hot Fuzz и Californication требуют запущенного романа с Джуди Альварес, «звездой» оригинальной игры.

Неудивительно — игрокам явно не хватило контента с одной из красивых девушек Найт Сити. Впрочем, не забывает коммьюнити и о Джеки, лучшем друге главного героя — квест One More Light начинается с СМС от его матушки.