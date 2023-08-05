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Сегодня, 18:00

В сюжетных модах для Cyberpunk 2077 появился любимый игроками персонаж

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Cyberpunk 2077

Дополнение Fantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже скоро, но фанаты не собираются дожидаться этого сложа руки.

Для игры вышло уже довольно много модов, добавляющих сюжетные квесты. И некоторые из них — например, Hot Fuzz и Californication требуют запущенного романа с Джуди Альварес, «звездой» оригинальной игры.

Неудивительно — игрокам явно не хватило контента с одной из красивых девушек Найт Сити. Впрочем, не забывает коммьюнити и о Джеки, лучшем друге главного героя — квест One More Light начинается с СМС от его матушки.

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