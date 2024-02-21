В Steam выйдет игра про масштабные средневековые сражения с АК-47 наперевес

В Steam готовится к релизу Kingmakers — масштабный кооперативный экшен, в котором рыцарей можно уничтожать при помощи современного оружия.

Игроки смогут как сражаться на поле боя, так и отдавать приказы в стратегическом режиме. Арсенал персонажей будет богат штурмовыми винтовками, дробовиками, гранатометами и бронированным транспортом.

Kingmakers. Фото tinyBuild

Разработчики обещают высокий уровень искусственного интеллекта и реалистичность боев, а также кооператив до 4 человек.