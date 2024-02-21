В Steam выйдет игра для всех, кто родился в России 90-х

Студия helpnode анонсировала игру «САНЁК» — небольшую приключенческую игру в постсоветском сеттинге.

САНЁК. Фото helpnode

«Эта игра для каждого, кто был ребенком. Эта игра для каждого, кто уже вырос. Заведите лучших-друзей-навсегда, насладитесь беззаботными каникулами, пока мама не позовет вас обедать. Вспомните, каково это, когда все коленки в синяках, а ладошки в сосновых иголках. Вспомните, каково это — быть ребенком», — рассказал разработчик на странице игры в Steam.

САНЁК. Фото helpnode

Игрокам предстоит решать головоломки, общаться с различными персонажами и проникнуться ностальгией по счастливым девяностым.

САНЁК. Фото helpnode

Релиз игры запланирован до конца 2024 года.