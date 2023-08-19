В Steam с большими скидками отдают игры, сделанные в Украине
В онлнай-магазине Steam началась большая распродажа игр, которые были сделаны украинскими разработчиками.
Так, серия игр S.T.A.L.K.E.R продается со скидкой в 75%. Набор из трех частей обойдется игрокам в 239 рублей.
Всю трилогию Metro можно забрать за 320 рублей.
Также по скидке в 80% можно приобрести детективные игры про Шерлока Холмса:
— Crimes & Punishments: ~346 рублей;
— The Devil's Daughter: ~346 рублей;
— The Testament of Sherlock Holmes: ~223 рубля.
Кроме того, можно приобрести коллекцию стратегий «Казаки» и «American Conquest» — набор RTS (8 игр) от создателей S.T.A.L.K.E.R обойдется в ~920 рублей.
В российском Steam игры недоступны, поэтому желающим приобрести игры придется искать обходные пути.
Новости