В Steam с большими скидками отдают игры, сделанные в Украине

В онлнай-магазине Steam началась большая распродажа игр, которые были сделаны украинскими разработчиками.

Так, серия игр S.T.A.L.K.E.R продается со скидкой в 75%. Набор из трех частей обойдется игрокам в 239 рублей.

Всю трилогию Metro можно забрать за 320 рублей.

Также по скидке в 80% можно приобрести детективные игры про Шерлока Холмса:

— Crimes & Punishments: ~346 рублей;

— The Devil's Daughter: ~346 рублей;

— The Testament of Sherlock Holmes: ~223 рубля.

Кроме того, можно приобрести коллекцию стратегий «Казаки» и «American Conquest» — набор RTS (8 игр) от создателей S.T.A.L.K.E.R обойдется в ~920 рублей.

В российском Steam игры недоступны, поэтому желающим приобрести игры придется искать обходные пути.