В Steam появился симулятор жизни в Сибири с полицейскими-взяточниками, медведями и водкой
Студия Pentacle опубликовала в Steam страницу игры Trans-Siberian Railway Simulator — симулятор сибирского водителя электровоза.
«В игре Trans-Siberian Railway Simulator вас ждут невероятные испытания на железной дороге и задания на выживание на реально существующих опасных российских маршрутах. Почувствуйте, каково это — сесть за пульт управления грузового электровоза и исследовать нетронутый природный ландшафт, который наверняка вызовет у вас восторг», — пишут Pentacle.
Trans-Siberian Railway Simulator.
Фото Pentacle
Игроку предстоит не только управлять огромным поездом, но и выполнять задания для русской мафии, скрываться от продажных полицейских, пить воду и участвовать в битве с медведем.
Trans-Siberian Railway Simulator.
Фото Pentacle
Дата выхода игры неизвестна, но уже сейчас можно опробовать демо-версию.
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