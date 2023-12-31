В Steam появился экшен от русского разработчика — демо-версию можно взять бесплатно

В Steam появилась демо-версия Zombotron Re-Boot — переосмысления серии классических флеш-игр Zombotron.

Игроков ожидает динамичный двухмерный экшен с приятной графикой и продвинутой физической системой — окружение можно не только разрушать, но и побеждать с его помощью противников.

Создает игру инди-разработчик Антон Карлов. Дата выхода полной версии пока неизвестна, но попробовать демо-версию можно уже сейчас.