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В Steam появился экшен от русского разработчика — демо-версию можно взять бесплатно

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Zombotron: Re-Boot.
Фото Антон Карлов

В Steam появилась демо-версия Zombotron Re-Boot — переосмысления серии классических флеш-игр Zombotron.

Игроков ожидает динамичный двухмерный экшен с приятной графикой и продвинутой физической системой — окружение можно не только разрушать, но и побеждать с его помощью противников.

Создает игру инди-разработчик Антон Карлов. Дата выхода полной версии пока неизвестна, но попробовать демо-версию можно уже сейчас.

Источник: Steam
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