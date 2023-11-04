В Steam появились мошенники — они дорого продают бесплатные демо-игры

Игровое сообщество жалуется на мошеннические лоты в магазине Steam.

Кто-то уже не в первый раз продает бесплатные техно-демки под видом полноценного продукта. Одним из таких стала Matrix World, которая является просто демонстрацией движка Unreal Engine 5. Ее можно бесплатно скачать в Epic Marketplace. Мошенники продают «игру» за 700 рублей.

Ранее подобным способом также хотели продать техно-демку игры про Супермена. Она называлась Megacity.