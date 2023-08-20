В Steam появилась страница шутера про бобы — нет, это не шутка
В магазине Steam появилась страница игры Killer Bean — шутера от третьего лица, где игроку предстоит играть за киллера-боба, который пытается очистить мир от преступного теневого агентства.
Killer Bean.
Фото Killer Bean Studios
Несмотря на то, что описание и визуальный стиль игры похожи на какой-то прикол, все более чем серьезно. Разработчик обещает открытый мир с процедурной генерацией сюжета. Это может намекать на нелинейность игры.
Игра представляет из себя шутер от третьего лица с возможностью замедления времени, как в серии Max Payne. Также у игрока будет возможность заниматься акробатикой с оружием и использовать добивания в рукопашном бою.
Killer Bean.
Фото Killer Bean Studios
Дата выхода игры пока неизвестна.
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