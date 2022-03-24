В Steam появилась страница Hogwarts: Legacy

В магазине Steam появилась страница фэнтези Hogwarts: Legacy. Проект по вселенной Гарри Поттера считается одной из самых ожидаемых игр года.

Точная дата выхода Hogwarts: Legacy неизвестна. Системные требования еще не были опубликованы. Разработчик обещал создать игру с открытым миром, которая затронет события конца XIX века в знаменитой школе волшебства.

Пользователям предстоит играть за начинающего волшебника, который попадает на обучение в Хогвартс. По сюжету персонаж будет бороться с темной силой.