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Сегодня, 16:17

В Steam появилась страница Hogwarts: Legacy

Читать «СЭ» в
Hogwarts: Legacy.

В магазине Steam появилась страница фэнтези Hogwarts: Legacy. Проект по вселенной Гарри Поттера считается одной из самых ожидаемых игр года.

Точная дата выхода Hogwarts: Legacy неизвестна. Системные требования еще не были опубликованы. Разработчик обещал создать игру с открытым миром, которая затронет события конца XIX века в знаменитой школе волшебства.

Пользователям предстоит играть за начинающего волшебника, который попадает на обучение в Хогвартс. По сюжету персонаж будет бороться с темной силой.

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