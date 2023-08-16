В Steam пересмотрели ценовую политику — игры станут немного дороже

В магазине от Valve обновилась ценовая политика — теперь игра или DLC не могут стоить дешевле 1 доллара.

Обновление позволит привести цены в других валютах в соответствие с необходимыми минимумами. Изменения повлияют в первую очередь на игры и DLC, которые стоят не больше 5 долларов. Если цена ниже, проекты могут быть либо скрыты для покупки в некоторых регионах, либо на них нельзя будет предложить такую крупную скидку, как раньше.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Также Valve поменяла правила скидок:

— На игры стоимостью от 0,99 до 1,98 доллара можно поставить скидку до 50 процентов;

— На игры стоимостью от 1,99 до 4,98 доллара можно сделать скидку до 75 процентов;

— На игры стоимостью 4,99 доллара и выше можно предложить скидку до 90 процентов.

В российском регионе минимальная цена составит 42 рубля. Геймеры предполагают, что обновление ценовой политики направлена на борьбу с продавцами карточек, которые покупают дешевые проекты и отбивают их цену продажами карточек, часто стоящими дороже самой игры.