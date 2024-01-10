В Steam можно получить бесплатное оформление профиля — как это сделать

В честь «Фестиваля капитализма и экономики» в Steam можно получить бесплатное оформление для профиля.

Steam. Фото Valve

Для этого нужно зайти в магазин очков и забрать анимированный аватар «Мистер толстосум»; анимированную рамку аватара «Денежный поток» и анимированную наклейку «Стопка купюр». Забрать их можно до 15 января.

«Фестиваль капитализма и экономики» — распродажа и демонстрация бизнес-симуляторов, а также Tycoon-игр.