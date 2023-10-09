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В Steam можно бесплатно сыграть в стратегию про войну в России — она похожа на «В тылу врага»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Last Train Home.
Фото Ashborne Games

28 ноября выйдет Last Train Home — стратегия, посвященная «приключениям» чехословацкого корпуса во время гражданской войны в России.

Цель игры совпадает с исторической целью чехословацких солдат, сдавшихся в плен во время Первой мировой, а затем сражавшихся на стороне белых, — пройти сквозь охваченную смутой Россию, чтобы попасть домой.

По духу и геймплею Last Train Home напоминает серию «В тылу врага», но с большим упором на менеджмент ресурсов. Демоверсию проекта уже можно опробовать в Steam — разумеется, совершенно бесплатно.
Источник: YouTube
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