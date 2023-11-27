В Steam можно бесплатно попробовать кооперативную игру про Робина Гуда
В Steam готовится к релизу кооперативная экшн-игра Gangs of Sherwood.
Gangs of Sherwood.
Фото Nacon
Игра представляет из себя кооперативный (можно собрать команду из четырех игроков) слэшер, в котором классическая история про Робина Гуда перемешалась с магией и фантастикой.
Игрокам вместе придется освобождать Шервуд от чудовищ и королевской гвардии.
Gangs of Sherwood.
Фото Nacon
Релиз игры запланирован на первое декабря, однако уже сейчас можно попробовать бесплатную демо-версию игры.
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