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В Steam бесплатно раздают кулинарную игру

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Stupid Town

В Steam вышла новая бесплатная игра, явно пародирующая шоу Hell's Kitchen известнейшего повара Гордона Рамзи. В Shell's Kitchen нужно готовить и доставлять блюда морским обитателям, а следить за этим будет некий Гордон Кламзи.

Жанр игры — аркада, а ее главная «фишка» — кооператив. Прямо на странице игры указывается, что ее сделали некие студенты всего за 9 недель. Что же, для проекта столь небольшого масштаба выглядит Shell's Kitchen весьма симпатично.

Источник: Steam
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