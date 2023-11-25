В Steam бесплатно раздают кулинарную игру

В Steam вышла новая бесплатная игра, явно пародирующая шоу Hell's Kitchen известнейшего повара Гордона Рамзи. В Shell's Kitchen нужно готовить и доставлять блюда морским обитателям, а следить за этим будет некий Гордон Кламзи.

Жанр игры — аркада, а ее главная «фишка» — кооператив. Прямо на странице игры указывается, что ее сделали некие студенты всего за 9 недель. Что же, для проекта столь небольшого масштаба выглядит Shell's Kitchen весьма симпатично.