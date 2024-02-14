В Steam бесплатно отдают тропический зомби-экшен — как получить его из России

Techland объявила о бесплатной раздаче Dead Island: Riptide до 15 февраля.

Dead Island: Riptide. Фото Techland

Чтобы получить экшен со всеми DLC, игрокам из России нужно:

1) включить любой VPN-сервис;

2) зайти в корзину Steam и поменять регион;

3) перейти на страницу игры и добавить ее в корзину;

4) игра получена. Регион можно изменить обратно на Россию.

Dead Island: Riptide. Фото Techland

Dead Island: Riptide — экшен от первого лица, в котором игроку вместе с друзьями предстоит выкашивать орды зловещих мертвецов на тропическом острове.