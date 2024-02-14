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14 февраля, 12:05

В Steam бесплатно отдают тропический зомби-экшен — как получить его из России

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dead Island: Riptide.
Фото Techland

Techland объявила о бесплатной раздаче Dead Island: Riptide до 15 февраля.

Dead Island: Riptide.
Фото Techland

Чтобы получить экшен со всеми DLC, игрокам из России нужно:

1) включить любой VPN-сервис;
2) зайти в корзину Steam и поменять регион;
3) перейти на страницу игры и добавить ее в корзину;
4) игра получена. Регион можно изменить обратно на Россию.

Dead Island: Riptide.
Фото Techland

Dead Island: Riptide — экшен от первого лица, в котором игроку вместе с друзьями предстоит выкашивать орды зловещих мертвецов на тропическом острове.

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