В Steam бесплатно отдают тропический зомби-экшен — как получить его из России
Techland объявила о бесплатной раздаче Dead Island: Riptide до 15 февраля.
Dead Island: Riptide.
Фото Techland
Чтобы получить экшен со всеми DLC, игрокам из России нужно:
1) включить любой VPN-сервис;
2) зайти в корзину Steam и поменять регион;
3) перейти на страницу игры и добавить ее в корзину;
4) игра получена. Регион можно изменить обратно на Россию.
Dead Island: Riptide.
Фото Techland
Dead Island: Riptide — экшен от первого лица, в котором игроку вместе с друзьями предстоит выкашивать орды зловещих мертвецов на тропическом острове.
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