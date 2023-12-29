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Сегодня, 21:28

В Star Citizen появилась самая дорогая внутриигровая транзакция — за что просят четыре миллиона рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Star Citizen.
Фото Cloud Imperium Games

Разработчики Star Citizen в очередной раз отличились и выпустили самый дорогой игровой набор в мире.

Star Citizen.
Фото Cloud Imperium Games

Речь о наборе Legates 2953, в который входит 175 разных кораблей. Заплатить за такой массивный набор придется 48 тысяч долларов (4.3 миллиона рублей).

Неизвестно, кто решится на покупку такого набора, но сам факт того, что такой бандл существует уже удивляет.

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