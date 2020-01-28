В США появятся геймерские гостиницы
16:20
Atari планирует построить в США сеть гостиниц в геймерской тематике. В них будут расположены площадки для киберспортивных соревнований, а также AR-и VR-развлечения «для всех возрастов».
Первая гостиница Atari откроется в 2020 году в Финиксе, штат Аризона. В случае успеха геймерские отели появятся в Лас-Вегасе, Денвере, Чикаго, Остине, Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Хосе.
Atari — американский производитель консолей и издатель видеоигр, основанный в 1972 году. Последний проект компании — Atari VCS — анонсирован в 2017-м.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/other/news/v-ssha-poyavyatsya-geimerskie-gostinicy
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