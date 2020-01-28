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В США появятся геймерские гостиницы

16:20

Atari планирует построить в США сеть гостиниц в геймерской тематике. В них будут расположены площадки для киберспортивных соревнований, а также AR-и VR-развлечения «для всех возрастов».

Первая гостиница Atari откроется в 2020 году в Финиксе, штат Аризона. В случае успеха геймерские отели появятся в Лас-Вегасе, Денвере, Чикаго, Остине, Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Atari — американский производитель консолей и издатель видеоигр, основанный в 1972 году. Последний проект компании — Atari VCS — анонсирован в 2017-м.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/other/news/v-ssha-poyavyatsya-geimerskie-gostinicy

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