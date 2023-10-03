В следующем году в России могут заблокировать все VPN-сервисы

В Совете Федерации сообщили, что все VPN-cервисы, дающие доступ к запрещенным в России материалам, будут блокироваться.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех смартфон-маркетах», — рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Шейкин также подчеркнул, что приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ к запрещенным в России социальным сетям.