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Сегодня, 12:43

В Sims 4 добавят реализма — в игре нужно будет платить аренду

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Sims 4.
Фото Electronic Arts

Electronic Arts анонсировала новое дополнение для The Sims 4 — в нем добавят возможность отдавать жилье на съем.

Игроки смогут сдавать и снимать жилье, а также выстраивать целые ветки отношений со своими соседями — заводить друзей или же решать конфликтные ситуации. Все это можно будет делать в новом регионе — городе Томаранг.

Релиз дополнения запланирован на 7 декабря. Похожая функция может появится и в российском аналоге The Sims — об этом рассказали в Госдуме.

Модифицированный The Sims 4. Уголовные наказания, кредиты и коммуналка — что будет в российском The Sims

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