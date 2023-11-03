В Sims 4 добавят реализма — в игре нужно будет платить аренду

Electronic Arts анонсировала новое дополнение для The Sims 4 — в нем добавят возможность отдавать жилье на съем.

Игроки смогут сдавать и снимать жилье, а также выстраивать целые ветки отношений со своими соседями — заводить друзей или же решать конфликтные ситуации. Все это можно будет делать в новом регионе — городе Томаранг.

Релиз дополнения запланирован на 7 декабря. Похожая функция может появится и в российском аналоге The Sims — об этом рассказали в Госдуме.