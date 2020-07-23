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В Сети показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра выйдет на Xbox Series X и PC

21:32

Во время трансляции Xbox Games Showcase показали первый трейлер шутера от первого лица S.T.A.L.K.E.R. 2. На них показали главного героя в амуниции и кадры Чернобыля.

Напомним, что сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 происходит в мире постапокалипсиса. Эта игра является одной из самых ожидаемых в России и СНГ. Первоначально выход S.T.A.L.K.E.R. 2 был намечен на 2012 год, но постоянно переносился.

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