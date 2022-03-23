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Сегодня, 13:15

В сеть слили подробную информацию о будущих героях Apex Legends

Произошла крупная утечка с будущими легендами Apex Legends и с новой карты
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В сеть слили подробную информацию о будущих героях Apex Legends.

22 марта в сеть были слиты видео-материалы по игре Apex Legends. Доступная информация раскрывает 9 неанонсированных персонажей: Conduit, Scryer, Newcastle, Uplink, Vantage, Catalyst, Phantom, Jester и Caliber. Фанаты Apex Legends уже прозвали эту утечку самой большой в истории игры.

Из 9 персонажей готовую 3д-модель имеет только Newcastle, представленный как «мобильный защитник» (ориг. Mobile defender)

Newcastle будет защитным персонажем. Ожидается что сконцентрированы его способности будут на поднятии союзников и обеспечении прикрытия от атак оппонентов.

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