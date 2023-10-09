В сеть слили 58 костюмов из «Человека-паука 2» — всего в эксклюзиве PS5 будет 65 костюмов

В сети появился скриншот (осторожно, спойлеры к сюжету) с выбором костюмов из «Человека-паука 2». Можно насчитать 58 костюмов как для Питера Паркера, так и для Майлза Моралеса, учитывая, что всего в игре их будет от 65.



Значительная часть новой одежды выдается игроку после успешного завершения миссий или испытаний.

Среди интересного можно увидеть костюм нуарного Человека-паука с классическим пальто, и костюм, стилизованный под суперзлодея Мистерио. Также хватает скинов из фильмов, включая анимационную дилогию Spiderverse.