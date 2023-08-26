В сеть попали фото титаново-серого iPhone 15 Pro

Мы уже писали о том, что iPhone 15 Pro скорее всего не появится в стильном темно-красном цвете. Вместо этого стоит ждать синий и титаново-серый оттенки — и на последний теперь можно посмотреть.

Появившиеся на ресурсе 9to5Mac фотографии демонстрируют — как и можно было ожидать — во всех смыслах слова серый телефон.

Любителей лаконичности и утилитарности такой дизайн может порадовать, а вот тем, кто предпочитает хоть сколько-то яркие образы, придется выбирать другой цвет.

Предполагаемое фото iPhone 15 Pro. Фото 9to5Mac

Такой, казалось бы, неказистый выбор объясняется просто — нержавеющую сталь в iPhone 15 Pro заменили именно на титан.