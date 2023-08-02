В сентябре GTA 5 отметит 10-летие — игроки считают, что Rockstar в это время расскажет что-то о GTA 6

Шестая игра в серии GTA до сих пор не была анонсирована официально, но все прекрасно знают не только о ее существовании, но и некоторые детали, спасибо утечкам!

Тем не менее, игроки продолжают ждать официальных новостей. Многие связывают надежды с сентябрем — в этот месяц GTA 5 исполнится десять лет. А в следующем месяце, октябре, в свое время были анонсированы и GTA 5, и Red Dead Redemption 2.

Поэтому вполне вероятно, что уже скоро нас ждет анонс, тизер, или, чем черт не шутит, полноценный дебютный трейлер GTA 6.