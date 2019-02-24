В Санкт-Петербурге во время матча ВХЛ прошел турнир по хоккею на PlayStation.

24 февраля во время матча регулярного чемпионата ВХЛ "Динамо" (Санкт-Петербург) – "Металлург" (Новокузнецк) на главной арене "Юбилейного" состоялся финал открытого клубного кибертурнира по NHL19 на PlayStation.

Примечательно, что нападающие бело-голубых Евгений Монс и Никита Дыняк принимали участие в турнире. Причем Монс в матче отборочного турнира не смог доиграть раунд против одного из будущих полуфиналистов, потому что у динамовцев начиналась тренировка перед встречей против ЦСК ВВС.

В главном матче турнира встретились Александр Завгородний и Александр Галустов, а бронзу разыграли Константин Миськевич и Антон Алексеев. Места распределились следующим образом: Антон Алексеев (bigmux) стал бронзовым призером, серебро у Александра Завгороднего (AleksZava), а победителем стал Александр Галустов (Don_Alexandro). Призеры стали обладателями подписки PlayStation Plus, а чемпион в добавок получил эксклюзивную брендированную PlayStation 4 PRO.