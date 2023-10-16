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Сегодня, 21:35

В S.T.A.L.K.E.R. добавили паркур — теперь игра похожа на Dying Light

Богдан Виноградов
Корреспондент
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S.T.A.L.K.E.R. Anomaly.
Фото GSC/Tronex

S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — самый популярный мод для «Зова Припяти» и, пожалуй, для всей серии. Огромное количество локаций, хардкорный геймплей и полная свобода — неудивительно, что модификация так полюбилась игрокам. Для нее самой стали появляться моды, и один из них способен удивить.

Саб-мод LEDGE GRAPPING/MANTLING позволяет игроку забираться на стены и другие препятствия. Конечно, это не уровень «больших» игр о паркуре вроде Dying Light или Mirror's Edge, но смотреть на то, как протагонист подтягивается от первого лица, все равно приятно.
S.T.A.L.K.E.R. 2. Коробки со S.T.A.L.K.E.R. 2 были замечены в Америке — игра находится в разделе «скоро выйдет»

Источник: MODDB
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