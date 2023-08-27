В S.T.A.L.K.E.R 2 будут русские субтитры

В сети появилась информация о том, что GSC Game World оставит русские субтитры в грядущей S.T.A.L.K.E.R 2.

Об этом стало известно из паблика «Вестник «Того Самого Сталкера»», который и раньше публиковал утечки, связанные с игрой от украинских разработчиков.

«Приятный инсайд для вас из внутренних достоверных источников — на данный момент удаление российской текстовой локализации и субтитров не планируется», — сообщение из паблика.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото GSC Game World

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на первую половину 2024 года.