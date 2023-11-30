В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет 4 концовки

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми подробностями игры. Оказывается, полное прохождение сюжета займет около 40 часов — внушительный показатель для шутера. Заканчивается история одной из четырех концовок. На финал повлияют и некоторые побочные задания.

Игра будет достаточно сложной и бескомпромиссной, с минимумом подсказок и меткими врагами. Впрочем, все будет по-честному — каждому из врагов-людей хватит и одного выстрела в любую часть головы.