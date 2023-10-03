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3 октября, 22:36

В российской игре «Смута» можно будет охотиться? Авторы намекнули на это скриншотом

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Смута.
Фото Cyberia Nova

Создатели российской игры «Смута» поделились новыми скриншотами, которым подтвердили в игре наличие животных.

Смута.
Фото Cyberia Nova

Благодаря скриншоту авторы решили ответить на вопрос игроков о наличии фауны в игре. Позднее в комментариях было опубликовано изображение с медведем.

Смута.
Фото Cyberia Nova

Скриншоты могут намекать на то, что в игре появится охота на диких животных, однако точной информации по этому поводу нет.

Релиз игры состоится в начале 2024 года на ПК.

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