В российской игре «Смута» можно будет охотиться? Авторы намекнули на это скриншотом

Создатели российской игры «Смута» поделились новыми скриншотами, которым подтвердили в игре наличие животных.

Смута. Фото Cyberia Nova

Благодаря скриншоту авторы решили ответить на вопрос игроков о наличии фауны в игре. Позднее в комментариях было опубликовано изображение с медведем.

Смута. Фото Cyberia Nova

Скриншоты могут намекать на то, что в игре появится охота на диких животных, однако точной информации по этому поводу нет.

Релиз игры состоится в начале 2024 года на ПК.