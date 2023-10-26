В российской игре «Смута» будет одна концовка и 40 часов геймплея

Авторы российской ролевой игры «Смута» поделились новой информацией о грядущей игре.

На данный момент в игре планируется одна концовка — она охватит год игрового времени, в котором вариативность действий будет влиять только на стиль и способ прохождения. Полное прохождение игры может занять больше 40 часов, однако точную цифру разработчики обещают указать после тестов и проверок.

Смута. Фото Cyberia Nova

Боевая система игры будет гибридной — геймеры смогут использовать не только ближний бой, но и огнестрельное оружие. В бою его можно будет использовать ограниченное количество раз.

Смута. Фото Cyberia Nova

Открытый мир в игре будет чисто номинальный. У игрока не будет возможности ходить туда, куда он захочет, — все будет происходить только в рамках сюжетных локаций. Также в игре не будет торговли, охоты и рыбалки.

Релиз игры запланирован на первую половину 2024 года на ПК.