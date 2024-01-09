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Сегодня, 22:25

В российской игре PIONER появится мутант в стиле «Сталкера»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GFA Games

Разработчики PIONER, отечественного шутера в духе «того самого Сталкера», поделились изображением одного из присутствующих в игре мутантов — Адской Гончей. Нетрудно догадаться, что речь идет о мутировавшей собаке, и даже сами авторы подчеркнули, что страшным противником мутант не является.

Pioner. Соперник «Сталкера» от российской студии может выйти уже очень скоро

Впрочем, выглядит Адская Гончая в хорошем смысле жутковато. На картинке можно увидеть стадии работы над ее образом — от референсов до готового концепт-арта. Игроки заметили сходство мутанта с Пси-собакой из «Сталкера».

Источник: VK
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