В российской игре Atomic Heart может появиться мультиплеер

Сделанный в России экшен Atomic Heart пришелся игрокам по душе — и, возможно, в нем скоро можно будет сражаться не только с роботами, но и с другими игроками.

На сайте студии Mundfish появилась вакансия разработчика с «многопользовательским навыками». Судя по описанию должности, ему придется заниматься разработкой и оптимизацией сетевых функций.

Возможно, специалист понадобился для работы над новым, неанонсированным проектом. Но учитывая, что мультиплеер задумывался в AH изначально, и что сейчас Mundfish работает над DLC — вполне вероятно, что сетевой режим планируют внедрить именно в первую игру студии.