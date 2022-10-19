В России закрылась почти половина кинозалов

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков прокомментировал ситуацию с кинозалами в России. По его словам, на август 2022-го из 5700 кинозалов были закрыты 41 процент от общего числа.

«Сейчас закрыто чуть более 150 кинотеатров (7 процентов от всего числа). Всего в стране было более 2,1 тысячи кинотеатров, из них 700 — это муниципальные (один-два зала), которые, понятно, не закроются, это бюджетная история», — приводит слова Воронкова ТАСС.

Отмечается, что в некоторых больших кинотеатрах при наличии 12 кинозалов работает только половина из-за нехватки контента.

Ранее ряд крупных зарубежных киностудий объявили об уходе с российского рынка.