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29 марта, 18:05

В России создадут аналог Google Play под названием NashStore

Пьеретта АРКАН
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В России создадут аналог Google Play под названием NashStore.

АНО «Цифровые платформы» планирует разработать отечественную альтернативу магазину приложений Google Play Store.

Магазин будет создан при участии более 70 компаний. Запустить его планируют 9 мая.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — рассказал ТАСС директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Подобным образом ранее поступила китайская компания Huawei, создав свой магазин приложений AppGallery.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14211331
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