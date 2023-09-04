В России процветает «серый» рынок видеоигр — он превысил официальный в 2 раза

Доход «серого» рынка видеоигр в два раза превысил доход официальных дистрибьюторов, пишут Известия.

Baldurs Gate 3. Фото Larian Studios

Посредники по продаже ключей и аккаунтов с начала года заработали 4,5 миллиарда рублей, а легальный ритейл лишь 2,5 миллиарда, сообщает пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо». О похожих цифрах говорит и Telecom Daily — 2 млрд и 4 млрд соответственно.

Alan Wake 2. Фото Remedy Entertainment



«Причина такого большого разрыва между ритейлерами и посредниками проста — мир гейминга уже давно стал цифровым. Все реже люди выбирают физическую копию игры, если можно оформить эту покупку через интернет за считаные минуты», — отметила операционный директор XYZ School Эмма Юсова.