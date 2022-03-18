В России предложили разрешить распространять и использовать пиратский контент зарубежных компаний

«Общественная потребительская инициатива» обратилась к правительству с идеей не привлекать к ответственности лиц, нелегально распространяющих фильмы, музыки и видеоигры.

«Если какие-то корпорации или страны в нарушение международно-правовых норм вводят ограничения, наши правительство должно дать гражданам возможность доступа к этим объектам культуры. Любой заинтересованный субъект в некоммерческих целях для удовлетворения культурных потребностей может это сделать. Официально разрешать зарабатывать на контенте, который распространяется без согласия правообладателя, неправильно. Прежде всего, речь идет именно о декриминализации контента, неприменении мер административного и уголовного воздействия», — разъясняет автор предложения, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Речь идет о продуктах тех иностранных корпораций, которые недавно покинули российский рынок.

Это крупнейшие киностудии Disney, Warner Bros. и Paramount Pictures, звукозаписывающие компании Universal Music и Sony Music, а также разработчики компьютерных игр Rockstar Games, Electronic Arts и CD Projekt.