В России появится многобюджетная игра — нет, это не «Смута»

В сети появились скриншоты нового, еще не анонсированного многобюджетного проекта от 1C Games Studios.

Согласно краткому синопсису, история игрового проекта развернется в альтернативной Российской Империи девятнадцатого века, в котором казаки будут сражаться против пришельцев.

Проект без названия. Фото 1C Games Studios

Неизвестно, в каком виде будет представлен проект, но можно предположить, что это будет игра с кат-сценами, выполненными при помощи реальной съемки.