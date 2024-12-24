Техно
Новости
Главная
Техно

Сегодня, 15:00

В России обсуждают запрет на звонки в мессенджерах

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Freepik

Не успели россияне отойти от новостей о возможной блокировке WhatsApp*, как разговоры о новых ограничениях не заставили себя долго ждать. На этот раз власти обсуждают запрет на звонки в мессенджерах, причем рассматривается как «программа-минимум», так и «программа-максимум».

WhatsApp. WhatsApp могут заблокировать на территории России в 2025 году

Первая предусматривает блокировку тех вызовов, которые совершаются из-за рубежа. Вторая более радикальна: предлагается ввести полный запрет на голосовые звонки. Столь суровые меры объясняются борьбой с мошенниками — так, по словам представителей «Мегафона», на них приходится 40 процентов всех входящих вызовов в мессенджерах.

*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Источник: Коммерсантъ
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Станислав Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
Популярное видео
Обмен СКА и «Магнитки»
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Интернет на смартфонах станет дороже — дело в импортозамещении

Отделается штрафами: депутат Горелкин не верит в блокировку WhatsApp

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости