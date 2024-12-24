В России обсуждают запрет на звонки в мессенджерах

Не успели россияне отойти от новостей о возможной блокировке WhatsApp*, как разговоры о новых ограничениях не заставили себя долго ждать. На этот раз власти обсуждают запрет на звонки в мессенджерах, причем рассматривается как «программа-минимум», так и «программа-максимум».

Первая предусматривает блокировку тех вызовов, которые совершаются из-за рубежа. Вторая более радикальна: предлагается ввести полный запрет на голосовые звонки. Столь суровые меры объясняются борьбой с мошенниками — так, по словам представителей «Мегафона», на них приходится 40 процентов всех входящих вызовов в мессенджерах.

*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.