В России хотят заменить FIFA, NHL и другие спортивные симуляторы отечественными играми

В России планируют заменить зарубежные спортивные симуляторы на отечественные аналоги.

FIFA 23. Фото EA

О намерениях разработать игры рассказала компания СМП ESports, владеет которой бизнесмен Борис Ротенберг. На первом этапе разработки планируют выделить около 300 миллионов рублей, пишут Ведомости.

FIFA 23. Фото EA

«Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», — сказал Ротенберг.